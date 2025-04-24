İstanbul’daki Çadırda Yeni Gün Başladı

DEPREM SONRASI İSTANBUL’DAKİ DURUM

İstanbul’da gerçekleşen depremler sonrası birçok kişi geceyi parklara kurdukları çadırlarda geçirdi. Dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, şehirde büyük bir korku ve panik yarattı. Depremin hemen ardından, halk açık alanlara ve parklara yöneldi. Parklarda kurulan çadırlar, birçok insan için geceyi rahat geçirmenin bir yolu oldu.

GECEYİ PARKLARDA GEÇİRENLER

Soğuk hava koşulları altında zorlu bir gece deneyimleyen İstanbullular, sabahın ilk ışıklarını çadırda karşıladı. Bu alanlardan biri de Kadıköy Özgürlük Parkı oldu. Bazı kişiler arkadaşlarıyla, bazıları aileleriyle ya da tek başlarına parkta yer alan çadırlarında yeni güne uyandı. Geceyi parklarda geçirenler, deprem sonrası dayanışmayı da güçlendirmiş oldu.