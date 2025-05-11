İstanbul’daki Çiçekçilerde Yoğunluk Oluştu

YOĞUNLUK ARTMIŞ DURUMDA

Anneler Günü nedeniyle İstanbul genelindeki çiçekçilerin iş yerlerinde sabah saatlerinden itibaren büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Annelerine olan sevgilerini göstermek isteyen birçok kişi, günün erken dakikalarından itibaren kentin farklı noktalarında bulunan çiçekçileri ziyaret ediyor. Şişli’deki Halaskargazi Caddesi ve Taksim’de tezgah açan çiçekçiler, Anneler Günü’ne özel olarak hazırladıkları buketleri müşterilerin beğenisine sunuyor. Bazı bireyler, özenle oluşturulmuş çiçekleri satın alırken, bazıları ise annelerinin sevdiği çiçeklerden oluşturulan buketlerle bezeli hediyeler tercih ediyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞMUŞ

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi’nde yaşayanlar, annelerine çiçek almak için çiçekçilerde adeta hücum ediyor. Bu mahallede, Anneler Günü’ne özel olarak hazırlanan renkli çiçeklerin satıldığı çiçekçide uzun kuyruklar gözlemleniyor. Bahçelievler ve Zeytinburnu’ndaki çiçekçilerde de bu özel gün dolayısıyla hareketlilik dikkat çekerken, esnaf da yoğun bir mesai harcıyor. Bahçelievler’de çiçekçilik yapan Bayram Erevli, bu günü özellikle beklediklerini ifade ederek, akşam saatlerine yaklaştıkça satışların daha da artmasını beklediklerini belirtiyor.

ÇİÇEK ÇEŞİTLERİ ÇOK ÇEŞİTLİ

Ataşehir’deki çiçekçiler çeşitli çiçeklerle dolup taşıyor. Gül, lale, karanfil, orkide, papatya ve kasımpatı gibi pek çok tür, çiçekçilerin vitrinlerini süslüyor. Çiçekçi olan babasının dükkanına yardım eden Oğuzhan Güneş, özel bir gün olması sebebiyle yoğunluğun arttığını, müşterilerin taleplerine karşılık vermek için gül ve lale gibi çiçekler ile buketleri dikkatle hazırladıklarını aktarıyor. Çiçekçilerde canlı çiçeklere olan talep de belirgin şekilde artış gösterirken, gül, karanfil ve orkide en fazla tercih edilen çiçek türleri arasında öne çıkıyor.