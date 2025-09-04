İstanbul’daki Cinayet Olayı Şok Etti

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki Ömerli Mahallesi’nde dün akşam meydana gelen olay, kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. 53 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki katil zanlısı Mustafa Can G. tarafından boğazı kesilerek hayatını kaybetti. Ercan Kayhan’ı katleden Mustafa Can G.’nin, olayın gerçekleştiği restoranda 2 yıl garsonluk yaptığı öğrenildi.

SUÇ KAYITLARI VE CEZA HAPİSİ

Mustafa Can G.’nin, ‘kadına karşı şiddet’, ‘ısrarlı takip’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ gibi suçlardan 3 ayrı kaydı olduğu ve 09.11.2024-15.01.2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi’nde kaldığı belirtildi.

VALİDEN AÇIKLAMA VE SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Valisi Davut Gül, olayın ardından restorana gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. Soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi. Kayhan’ın, İstanbul Adliyesi’nde Genel Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görev yaptığı ve olay yerindeki incelemelere İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili’nin de katıldığı kaydedildi.

CİNAYETTEN ÖNCEKİ GÜNDEM

Cinayetle ilgili ortaya atılan iddialar ise büyük yankı buldu. Restoranın işletmesinin Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’a ait olduğu ve katil zanlısı Mustafa Can G.’nin hem işten çıkarılmasına tepki gösterdiği hem de alacakları nedeniyle birkaç kez mekâna gittiği ifade ediliyor. Kayhan’ın bu talepleri dikkate almadan onu mekândan çıkarttırdığı ve Mustafa Can G.’nin son ziyareti sırasında cinayeti gerçekleştirdiği öğrenildi.