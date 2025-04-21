İstanbul’daki Dava Ertelendi, 58 Sanık Var

DAVANIN DÜNYA GÜNDEMİNDEKİ YERİ

İstanbul’da bebek acil hastalarının, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilmesi ve bu süreçte ölümlere yol açtıkları iddiasıyla yargılanan 29’u tutuklu 58 sanığın duruşması, yarına ertelendi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada, “yenidoğan çetesi” ile ilgili olarak hazırlanan ve bu davayla birleştirilen 13 sanıklı iddianamede yer alan bazı sanıkların savunmaları alındı.

TUTUKLU SANIKLARIN SAVUNMALARI

Tutuklu sanık Senanur Ünlü, TRG Hospital Hastanesi’nde sadece 10 ay tıbbi sekreter olarak çalıştığını ifade ederek, işten ayrılmadan 3 ay önce sanık Fırat Sarı ve diğer bazı tanıdıklarının hastaneye geldiğini söyledi. “Sisteme epikriz girmekten başka yaptığım bir şey yoktu. Beni yoğun oldukları bir dönem aramışlardı. Onun mesai ücretini Fırat Sarı attı. Ben maaşımı hastaneden alıyordum. 4 aydır tutukluyum. Yeni doğum yapmış bir anneyim. Böyle bir davada olmak çok zor. Bir yaşında bir bebeğim var. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bir an önce çocuğuma kavuşmak istiyorum,” dedi.

Özel Avcılar Hospital’de tıbbi sekreter olarak çalışan bir diğer tutuklu sanık Gözde Polat ise, yenidoğan yoğun bakımında çalıştığını ve bunun onun ilk iş deneyimi olduğunu belirtti. “Bana ne derlerse onu yaptım. Benim karar alma verme yetkim yoktu. Yenidoğan yoğun bakımında doktorların benden istediği laboratuvar tekniklerinin barkodlarını çıkarırdım. Epikriz raporlarını da hastane sistemine yüklerdim. Bu raporların Sosyal Güvenlik Kurumuna faturalandırmasını yapan başka personeller vardı. Bildiğim kadarıyla Hasan Basri Gök bu epikrizleri yazıyordu. Sonra aleyhimde beyanda bulunup epikrizi benim de yazdığımı söylemişler ama ben böyle bir şey yapmadım,” ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARA YANIT VERDİLER

Silivri Kolan Hastanesi’nin mesul müdürü ve başhekimi olarak görev yapan tutuklu sanık Bener Mansuroğlu da suçlamalarla ilgili olarak, “Ben işe başlamadan 3 ay öncesinde Fırat Sarı işe başlamış. Fırat Sarı’nın çalışma izni vardı ve resmiydi. Benim işe alımlarda yetkim yok. Bu süreçlerle ilgili bilgim yoktur. Ben normal maaşlı çalışanım,” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmesi için duruşmayı yarın saat 10.00’a erteledi.