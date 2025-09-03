İstanbul’daki Davada Ara Karar Açıklandı

İSTANBUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ARA KARAR

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nde yaşanan yetkisizlik ve usulsüzlük ile ilgili devam eden davada dün önemli bir ara karar verdi. Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim kurulu üyeleri ile disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetti. Ara kararda, Çelik ve yönetiminin yerine CHP’li Gürsel Tekin’in başkanlığında 5 kişilik bir Geçici Kurul’un atanması kararlaştırıldı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ZİYARET

Karar sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına ziyarette bulundu. Özel ‘e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve partililer eşlik etti. Özgür Özel, burada yaptığı konuşmanın ardından İl Başkanlığı’ndan ayrıldı. Özel’den kısa bir süre sonra DEM Parti İstanbul Eş Başkanı Vedat Çınar Altan, İl Başkanlığına geldi. Çelik ve Altan, görüşme sonrasında bir açıklama yaptı.

ÖZGÜR ÇELİK’İN AÇIKLAMASI

Özgür Çelik, açıklamasında, “Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl binamızdayız. Görevimizin başındayız. Dün geceden itibaren buradaydık. Genel başkanımız Özgür Özel bugün saat 12.00’de il binamıza bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada Türkiye kamuoyuyla duygularını ve düşüncelerini paylaştı. Genel başkanımızın ardından İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. İstanbul Barosu ile birlikte Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da bir dayanışma ziyareti yaptı. Şu anda da DEM Parti İstanbul il eş başkanları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri ve yöneticileri İstanbul il binamıza bir dayanışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Ben eş başkanlara, milletvekillerine, Parti meclis üyelerine ve yönetim kurulu üyelerine bu dayanışma ziyareti için çok teşekkür ediyorum” dedi.

VEDAT ÇINAR ALTAN’IN DEĞERLENDİRMESİ

Çelik’in ardından DEM Parti İstanbul Eş Başkanı Vedat Çınar Altan, başkanın şahsında İstanbul İl Yönetimi’ne dayanışma amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.