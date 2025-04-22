İstanbul’daki Davada Yenidoğan Çetesi Yargılanıyor

DAVA SÜRECİNE DEVAM EDİYOR

İstanbul’da, bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ile üyeleri, yargılanmaya devam ediyor. Duruşmanın 4. günü, Bağcılar Medilife Hastanesi’nde Başhemşire olarak görev yapan tutuklu sanık Nigar Kubilay’ın ifadeleri ile sürüyor. Nigar Kubilay, “Başhemşire olmama rağmen hastanenin yenidoğan ünitesine müdahale edemiyorum çünkü orası bir işletmeye bağlı ve o şekilde yönetiliyor. Burası özel sektör çünkü” diyerek durumu açıklıyor.

NİGAR KUBİLAY’IN SAVUNMASI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2. gününde, suç örgütü lideri doktor Fırat Sarı da dâhil olmak üzere bazı sanıklar mahkemeye katıldı. Nigar Kubilay, sağlık yönetiminde yüksek lisans yaptığını ve pek çok hastanede çalıştığını belirtti. Kendini örgüt mensubu olarak görmediğini ifade eden Kubilay, “Kimseyle bağlantım, aldığım bir para yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beylikdüzü’nde çalışırken, Fırat Sarı, alanı denetlememi istemedi” dedi. Bu süreçte hastane yönetiminin kendisini uyardığını ve oradan ayrıldığını da vurguladı.

Mahkeme başkanı, sanığa tape kayıtlarındaki “Bana hasta bulun” konuşmasını hatırlattığında, Kubilay, “Hastane yönetimi bizden hasta bulmamızı istiyordu, bu nedenle ben de hasta bulmamız gerektiğini söyledim” yanıtını verdi. Mahkeme başkanı, Kubilay’a başka bilgilerin verilmediğini ve bu bilgiyi ilk defa duyduğunu dile getirdi. Ayrıca sanıktan maaşıyla ilgili bilgi aldığında Kubilay, “Maaşım sabit olarak alıyordum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum” şeklinde konuştu.

ÖZEL SEKTÖRDEKİ DURUM

Mahkeme başkanı, sanık Kubilay’a Hasan Basri Gök’ün “Nigar Kubilay disiplinli olmasından ötürü ‘Kanlı Nigar’ lakabıyla anılır ve usulsüzlüklerden haberdardır” ifadesini iletti. Kubilay, lakabı ve iddiaları kabul etmedi ve “Başhemşire olmama rağmen hastanenin yenidoğan ünitesine müdahale edemiyorum çünkü orası bir işletmeye bağlı ve o şekilde yönetiliyor” açıklamasını yaptı.

SANIK REMZİ KARACA’NIN İFADELERİ

Duruşmada, tutuklu sanık Remzi Karaca da savunmasını yaptı. Karaca, “Fırat Sarı bize motivasyon ödemeleri yapıyordu” dedi. Ayrıca, hasta sevkleriyle ilgili olarak, “Hasta yakınları gelmek istediğinde biz onlara kendi ambulansımızı gönderiyoruz ve bu ücretli oluyordu” şeklinde yanıt verdi. Karaca, “Fırat Sarı sevk olarak her gelen bebek başına 5 bin lira verdi ama ben bu parayı kabul etmedim” ifadeleriyle süreci anlattı. Duruşmaya, sanıkların savunmasının alınması için 45 dakika ara verildi.