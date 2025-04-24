İstanbul’daki Deprem İçin AFAD Aktif

DEPREM SONRASI AFAD FAALİYETLERİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İstanbul’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Lojistik Genel Müdürlüğüne bağlı AFAD Daire Başkanlığı personelinin hemen harekete geçtiğini belirterek, “AFAD’a, Bakanlığımızın Afet Yönetim Merkezi ile Takip Kontrol Koordinasyon Merkezine personel görevlendirilmiştir” ifadesini kullandı. Ayrıca, Bakanlık tarafından bir haftalık bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, önemli gelişmeler hakkında bilgi verdi.

TERÖRLE MÜCADELE VE OPERASYONLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her türlü tehdit ve tehlikeyle kararlılıkla mücadele ettiğini vurgulayan Tuğamiral Aktürk, “Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3, mağarada tespit edilen ve teslim ol çağrısına uyan 2 olmak üzere toplam 5 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve çeşitli malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi. Ayrıca Suriye’deki harekat bölgelerinde mayın veya el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları aralıksız devam ediyor.” dedi.

Tuğamiral Aktürk, 22 Nisan’da teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve 23 Nisan’da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’a Allah’tan rahmet dileyerek, hudut hattının korunmasına yönelik çalışmaları aktardı. “Son bir haftada yasa dışı geçmeye çalışan 97 şahıs yakalandı ve bin 905 şahıs hududu geçemeden engellendi” diyen Aktürk, 1 Ocak itibarıyla yakalananların sayısının bin 562, engellenenlerin ise 25 bin 614 olduğunu ifade etti.

YUNANİSTAN İLE TOPLANTILAR VE İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında “Güven Artırıcı Önlemler” toplantılarının yeni turunun 28 Nisan’da Selanik’te yapılacağı bilgisini veren Aktürk, “Ayrıca 28-29 Nisan tarihlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir heyet Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret edecek” şeklinde ekledi. Tuğamiral Aktürk, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına da değinerek, “Gazze’de akan kanın durdurulması yönündeki çağrılara rağmen İsrail kan dökmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA SANAYİİ GELİŞMELERİ

Yerli ve milli savunma sanayii ile Silahlı Kuvvetlerin imkan ve kabiliyetlerinin arttığını dile getiren Tuğamiral Aktürk, son olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından alınan Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) ve SUNGUR Füzesi ile ilgili bilgilere yer verdi. Türkiye’nin bağımsız savunma üretiminde önemli adımlar attığını ifade eden Aktürk, “19-22 Nisan tarihlerinde Bağdat’ta düzenlenen savunma fuarına katılarak yerli ve milli şirketlerle işbirlikleri geliştirildi” dedi.

YENİ YAYINLANAN BİLDİRİLER VE GÜNEY KIBRIS’TAN AÇIKLAMALAR

Bakanlık kaynakları, Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü barınma alanlarına atılan bildirilerle ilgili sorulara “Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak hazırlanan bu bildiriler, teröristleri teslim olmaya ikna etmek amacıyla havadan atılmaktadır” şeklinde yanıt verdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başpiskoposu’nun açıklamalarına da değinen kaynaklar, “Bu açıklamalar, ayrımcı ve provokatif bir yaklaşımın yansımasıdır” dedi.

SURİYE’DE ORTAK MÜCADELE GÖRÜŞMELERİ

Suriye’deki mevcut durumla ilgili bilgi veren Bakanlık kaynakları, “Suriye’nin varlıkları ve kaynakları Suriyelilere aittir. Tişrin Barajı’nın Suriye Yeni Hükümeti’ne teslimi hususu takip edilmektedir.” açıklamasında bulundu. Ülkeler arası toplantıların koordineli şekilde sürdüğünü de bildirdi.

HAVA HARP OKULU VE DEZENFORMASYON ÇABALARI

Son olarak, Hava Harp Okulu’nun taşınmasıyla ilgili çıkışlar ve Konya’da yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakanlık kaynakları, “Bazı kişilerin Bakanlığımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan dezenformasyon çabalarının arttığı gözlenmektedir” dedi. Bu tarz yanlış bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.