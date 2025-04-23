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İstanbul’daki Deprem İletişim Sorunları Belirginleşti

DEPREM SONRASI HABERLEŞME ÖNEMİ

İstanbul’da gerçekleşen depreme dair açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası haberleşmenin ne kadar önem arz ettiğini hepimiz bir kez daha tecrübe ettik” ifadelerini kullandı. Destici, GSM şirketlerinin tarifelerine uyguladığı büyük zamlara da dikkat çekerek, “vatandaşlarımızın haberleşmeye en çok ihtiyaç duyduğu deprem ve diğer doğal afet durumlarında büyük bir mağduriyet yaşanmaktadır” dedi.

GSM ŞİRKETLERİNİN ZAM UYGULAMALARI

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, GSM şirketlerinin “enflasyonla izah edilemeyecek şekilde %250-300 zamlar” yaptığını vurguladı. Her yıl milyarlarca lira kar açıklayan bu şirketlerin “behemehal bu sorunu çözmesi” gerektiğini belirten Destici, aksi takdirde “ilgili kurumlarımızca ivedilikle müeyyidelerin uygulanması” gerektiğini dile getirdi.

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