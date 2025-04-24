İstanbul’daki Deprem Sonrası Durum Açıklaması

DEPREM SONRASI ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul’da dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmalarla ilgili detayları paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Özellikle bu yoğun anlarda, kriz anlarında mutlaka bu internet tabanlı haberleşme sisteminin kullanılmasını ve zorunlu olmadıkça da kullanılmamasını özellikle tavsiye ediyorum.” dedi. Uraloğlu, 3 operatörle gerekli toplantıları ve değerlendirmeleri yaptıklarını belirterek, “Dünden beri topladığımız bilgileri, mutlaka altyapıyı birazcık daha iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları da yapacağımızı buradan vatandaşlarımıza duyurmak isterim.” ifadesinde bulundu.

ULAŞIMDA HERHANGİ BİR PROBLEM YOK

Bakan Uraloğlu, depremin ilk anından itibaren 4 ana ulaşım modunda, haberleşme ve iletişim yapılarında gerekli tespitlerin yapıldığını belirtti. Ulaşım alanında demir yolu, karayolu, deniz yolu ve hava yolunda ciddi bir sorun yaşanmadığını ifade etti. “Havalimanlarımızda hemen deprem sonrasında bir pist kontrolleri sonrasında, kısa süreli bir ulaşımı durdurduk. Pist kontrolleri sonrasında da tekrar oraların aktif hale gelmesini sağladık.” şeklinde konuştu. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nın, İstanbul’dan ayrılmak isteyen vatandaşlara hizmet sunduğunu söyledi.

BİRÇOK YAPIDA OLUMSUZLUK YOK

Karayolları ve demiryolu yollarını birlikte değerlendiren Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi yapılarda önemli bir problemin yaşanmadığını vurguladı. Depremin hissedildiğini ancak işlevlerine herhangi bir zarar gelmediğini belirten Uraloğlu, “Marmaray’da sarı ikaza geçildi ama kontrollü ve hız yavaşlatarak hizmetine devam etti.” dedi. İstanbul’un ana ulaşım akslarında da herhangi bir sorun olmadığını ifade etti.

ALTYAPIYI İYİLEŞTİRME GEREKİYOR

Uraloğlu, haberleşme ve iletişimle ilgili bazı sıkıntıların yaşandığını kabul etti. “2019 Silivri depreminden sonra İstanbul’daki kapasitemizi çok ciddi bir miktarda artırdığımızı belirtmek isterim.” diyen Uraloğlu, GSM haberleşmesi noktasında ses çağrılarının normalin 7 ile 10 katı bir artış gösterdiğini, internet tabanlı görüşmelerde ise 2 kat bir artış olduğunu belirtti. “Buradan özellikle bu yoğun anlarda, kriz anlarında mutlaka bu internet tabanlı haberleşme sisteminin kullanılmasını ve zorunlu olmadıkça da kullanılmamasını özellikle tavsiye ediyorum.” ifadelerini ekledi. Uraloğlu, “Dünden beri topladığımız bilgileri, mutlaka altyapıyı birazcık daha iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları da yapacağımızı buradan vatandaşlarımıza duyurmak isterim.” şeklinde konuştu.