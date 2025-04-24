İstanbul’daki Deprem Sonrası Vatandaşlar Parklarda

DEPREM SONRASI VATANDAŞLARIN DURUMU

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından evlerine dönmek istemeyen bazı vatandaşlar, bu geceyi spor salonları ve parklarda geçiriyor. Megakentte yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olan bazı insanlar dışarıda kalmaya devam ediyor. Üsküdar’daki Vakıfbank Spor Sarayı’nda kalan aileler, yanlarında getirdikleri örtülerden kendilerine yatak hazırlıyor. Bazı aileler tribünlerde vakit geçirirken, çocukların müsabaka sahasında oyun oynadığı gözlemleniyor. Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı’nda geceyi geçiren vatandaşların sayısının düne göre azaldığı dikkat çekiyor.

ÇADIRDA KALAN VATANDAŞLARIN PAYLAŞIMI

Bazı aileler, alanda kurdukları çadırlarda konaklarken, Türkiye Diyanet Vakfı Kağıthane Şubesi ekipleri de vatandaşlara sıcak çorba dağıtıyor. Çadırda kalanlardan Seher Camcı, deprem anında çok korktuğunu belirterek, “Yaşlı annem vardı, onu kardeşime gönderdik. ‘Gidelim, piknik alanında çadır kuralım.’ dedik. Baktık herkes gelmiş. Burada bize iyi davranıyorlar, herkese teşekkür ederiz. Yardımcı oldular, iki kez yemek de verdiler.” ifadelerini kullanıyor. Depremin ardından çok sayıda vatandaş Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde çadır kuruyor. Ailesiyle bahçede kurdukları çadırda kalan Serkan Özkan, “Çocuklarımız çok korktu, onun için buradayız. Binalarımız eski, yıpranmış. Büyüklerimize söylüyorum, bir an önce kentsel dönüşümün üstesinden gelsinler. Mezarlıkta, tabutlarda yaşıyoruz.” şeklinde konuşuyor.

KURULAN YARDIM NOKTALARI

Yaşlılar ve çocuklar için bahçeye iki çadır kuran Kızılay, alandaki mobil noktalarından vatandaşlara sıcak çorba, çay, su ve sandviç ikram ediyor. Bazı vatandaşlar ise geceyi Beylikdüzü Belediyesi Kapalı Pazar-Spor Tesisi-Afet Sonrası Barınma ve Lojistik Merkezi Kompleksi’nde geçiriyor. Merkezde kalan vatandaşlardan Mehmet Selim, Mersin’de 6 Şubat depremine yakalandıklarını ve depremden sonra ailesiyle İstanbul’a göç ettiklerini aktarıyor. Selim, dün gece çocuklarının korktuğu için araçta evlerinin önünde uyuduklarını, belediyenin açtığı alanı duyunca çadırlarını alıp buraya geldiklerini belirtiyor. “Bugünü en azından rahat geçireceğiz. 1-2 gün burada kalmayı düşünüyoruz. Evimizde bir hasar, sıkıntı yok. Çocuklar daha önce Mersin’de depremi yaşadıkları için korktular. Gittiğimiz her şehirde deprem oluyor. İnşallah bir daha olmaz. Böyle bir seçenek vardı, değerlendirelim dedik.” diyor.

DEVLET DESTEKLERİ

Fuat Özaltın ise ailesinin depremden etkilenmesi nedeniyle burada konakladıklarını ifade ederek, böyle bir imkan sunulduğu için belediyeye ve devlete teşekkür ediyor. Muhammed Erdal, deprem sırasında evde olan eşinin çok etkilendiğini, belediyenin sunduğu ortamın rahatlığından dolayı burada kalmayı tercih ettiklerini dile getiriyor.