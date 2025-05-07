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İstanbul’daki Deprem, Tedirgin Edici Görüntüler Yarattı

DEPREMDEN SONRA ŞAHLANAN ENDİŞELER

Yaşanan depremin ardından Esenyurt’tan gelen manzaralar, halkta kaygı yarattı. Kaldıkları binanın hasar durumu hakkında bilgi veren bir vatandaş, “Burası bir inşaat alanı değil, sitenin açıklarını kapattığı yer” diyerek deprem sonrası yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi.

TAŞINMA SÜRECİ VE HASAR GÖRÜNTÜLERİ

Depremin etkisiyle evlerine giremediklerini ve taşınma aşamasında olduklarını belirten vatandaş, “Depremden beri girmedik, taşınıyoruz. Ama burada kalanlar için bilgi vermem lazım. Kocaman tuğlalar dışarı çıkmıştı, dev gibi yarıklar vardı” ifadelerini kullandı. Bu görüntüler, birçok kişiyi yetkililere “İncelenmeli” çağrısında bulunmaya yönlendirdi.

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