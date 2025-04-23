İstanbul’daki Depremden Sonra İkramlar

DEPREM SONRASI YARDIM FAALİYETLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul’da meydana gelen depremler sonrası geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ikram ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Vakıflar Genel Müdürlüğü, kentin çeşitli noktalarına sıcak yemek araçlarını ulaştırıyor.

ÇADIR KURULAN ALANLARDA YARDIM

Vakıf görevlileri, deprem nedeniyle evlerine giremeyen ve açık alanda geceyi geçirmek zorunda kalan vatandaşlar için Esenyurt’taki Mehmet Akif Ersoy Parkı’na çadır kurarak, burada sıcak çorba ve çay ikram ediyor. Ayrıca, Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı’nda da geceyi geçiren vatandaşlara, Vakfın kurduğu dağıtım noktasından sıcak çorba dağıtılıyor.

KÜTÜPHANELERDE DESTEK HİZMETLERİ

Depremden etkilenen vatandaşlar için kapılarını açan Eyüpsultan’daki Rami Kütüphanesi’nde de Vakıf görevlileri tarafından sıcak çorba dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bu yardımlar, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli bir destek sunuyor.