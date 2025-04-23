İstanbul’daki Depremler Korku Yarattı. Fırsatçılar, Dayanışma Zamanında Uyuşmazlık Oluşturdu. İDARİ YAPTIRIMLAR Yolda.

DEPREM SONRASI KORKU VE FIRSATÇILIK

İstanbul’da ardı ardına meydana gelen depremler, halkta büyük bir korku yarattı. Bu zor zamanlarda, dayanışma ve birlik ruhunun önemine rağmen, fırsatçılar yine devreye girdi. Deprem sonrası satılık ve kiralık ev ilanlarında gözle görülür bir artış yaşandı.

İDARİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Ortaya çıkan bu skandal durum üzerine Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan bir açıklama yaptı. “Vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam etmekteyiz” diyen Gürcan, idari yaptırımların kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacağını belirtti.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Gürcan, 23 Nisan 2025’te yaşanan depremin ardından emlak sektöründeki olası haksız uygulamaların yakından takip edildiğini vurguladı. “Bu hassas dönemde işletmelerimiz ile birlikte tüm vatandaşlarımızın toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanacağını belirtti.