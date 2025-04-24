İstanbul’daki Depremler Sonrası THY Fiyatı

THY’DEN YENİ UÇUŞ FİYATI AÇIKLAMASI

İstanbul’da meydana gelen depremler sonrasında Türk Hava Yolları (THY), 30 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olacak yeni uçuş fiyatlarını açıkladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “30 Nisan 2025 tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2850₺ olarak belirledik” şeklinde bir bilgi verdi.

ÖNCEKİ TALEP İLE KARŞILAŞTIRMA

Türk Hava Yolları, kısa süre önce İstanbul’daki depremlerin ardından yurt içi biletler için tavan fiyatı olarak 1750 lira belirlemişti. Alınan bu yeni karar ile birlikte, depremlerin etkilerinin olduğu bir dönemde bilet ücretleri üzerinde değişiklikler yürürlüğe girdi.