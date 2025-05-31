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İstanbul’daki Dinlenme Tesisleri Denetlendi

DİNLENME TESİSLERİ DENETİMDEN GEÇTİ

İstanbul’da Kurban Bayramı yaklaşırken, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri denetimleri artırdı. Şehirden uzak otoyol kenarlarında yer alan dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları, restoranlar ve diğer işletmeler tek tek kontrol edildi. Yapılan denetimlerde fahiş fiyatlarla ürün satışı yapan ve etiketlerinde usulsüzlük tespit edilen işletmelere tutanak tutuldu ve cezai işlem uygulandı.

FIRSATÇILARA GÖZ YUMULMUYOR

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, fırsatçılara karşı titiz bir çalışma yürütüyor. Otoyolların kenarındaki dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları ve diğer işletmeler üzerinde gerçekleştirilen denetimler, ürünlerin etiket fiyatları ve son kullanma tarihleri gibi unsurlar açısından detaylı yapıldı. Denetimlerde teşhis edilen usulsüzlüklere dair tutanaklar tutuldu ve işletmelere gerekli cezalar uygulandı. Ekiplerin denetimlerinin devam edeceği biliniyor.

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