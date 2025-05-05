İstanbul’daki Dönüşüm Faaliyetleri Devam Ediyor

KAMPANYA ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, “Şu an ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında İstanbul’da 22 bin 503 bağımsız birim dönüşüm için mali destek aldı ve inşaatlarına başladı. 41 bin bağımsız birimde ise süreç proje ve uzlaşma aşamasında devam ediyor. Toplamda 60 binin üzerine çıkmış durumdayız.” şeklinde konuştu. Alp, İstanbul’da kentsel dönüşüm faaliyetleri ve “Yarısı Bizden” kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada, 2012 yılından itibaren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde 923 bin bağımsız birimin dönüşümünün tamamlandığını ifade etti. Ayrıca, şu anda 114 bin bağımsız birimi içeren projelerin sahada devam ettiğini belirtti. Alp, “Buna ek olarak 43 bin bağımsız birimin inşası devam ediyor. Riskli yapı tespit edilen ve dönüşüm inşası süren 51 bin bağımsız birimle birlikte toplamda 208 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci İstanbul’da devam ediyor.” diye ekledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE KATILIM

Alp, projelerde Kentsel Dönüşüm Başkanlığının doğrudan veya belediyelerle işbirliği içinde çalıştığını ve sürecin rızaya dayalı şekilde yürütüldüğünü vurguladı. “Yarısı Bizden” kampanyasının, İstanbul’daki sağlıksız yapı stokunun hızla dönüştürülmesi için doğrudan yapım yardımı içerdiği bilgisini de paylaştı. Başvuru sürecine dair bilgi veren Alp, “Vatandaşlarımız e-Devlet’ten bireysel başvuru yapmadan, binalarındaki komşularıyla birlikte bir anlaşma yaparak binalarının bakanlığımızın lisanslandırdığı kuruluşlardan riskli yapı tespitlerini sağlayıp, bulundukları ilçe belediyesine başvurarak bu kampanyaya dahil olabilirler.” şeklinde açıkladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı kararıyla güncellenen destek miktarları hakkında bilgi verirken, “Konutlar için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira tahliye desteği veriliyor. İş yerleri için ise bu rakamlar 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira tahliye desteği şeklinde belirlendi.” ifadelerini kullandı.

KAMPAANYA KAPSAMINDAKİ ÖDEMELER

Gelir veya kredi puanı kriteri aranmaksızın yapılan destek ödemelerinin tamamen şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren Alp, “Anlaşmalar yapılıp inşaat başladığında ilk yüzde 30’luk kısım, kaba inşaat tamamlandığında ikinci yüzde 30’luk kısım, inşaatın bitmesiyle yapı kullanma izin belgesi aşamasında üçüncü yüzde 30’luk kısım, son olarak da bitişte son yüzde 10’luk kısımla 4 taksitli ödemeyi tamamlıyoruz.” dedi. Yüzde 30-30-30-10 şeklinde önceki kredilerin geri ödemelerinin ruhsat alındıktan 2 yıl sonra başlayacağını belirten Alp, ilk yıl faizsiz, toplamda 10 yıl vadeyle geri ödemelerin yapılacağını belirtti. Faiz miktarının ilk yıldan sonra TÜFE yarısı kadar oranda yapılacağını da ekledi.

KENTSAL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ

Hakkı Alp, kampanya kapsamındaki başvuruların yalnızca bireysel binalarla sınırlı kalmadığını, 100-150 bağımsız birimi içeren ada bazlı sitelerin de başvurduğunu dile getirerek, “Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapan sitelerle birlikte hibe ve kredi destekleri sağlayıp, Bakanlığımızın kuruluşları olan TOKİ ve Emlak Konut ile müteahhitlik faaliyetlerini yürütüyor.” şeklinde açıklamada bulundu. İstanbul genelinde 39 ilçede 365 farklı noktada dönüşüm faaliyetlerinin sürdüğünü kaydeden Alp, “Şu an ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında İstanbul’da 22 bin 503 bağımsız birim dönüşüm için mali destek aldı ve inşaatlarına başladı. 41 bin bağımsız birimde ise süreç proje ve uzlaşma aşamasında devam ediyor.” dedi. Alp, vatandaşları kampanyaya katılmaya davet ederek, detaylı bilginin Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinden alınabileceğini belirtti.

Alp’in açıklamaları sonrası, kampanyadan yararlanan vatandaşlardan Leyla Ernalbant, “Bahçelievler’deki 28 senelik evimizin kentsel dönüşüm sürecine girdi. Şu an yüzde 80-90’ının tamamlandığını” ifade etti. Eşi Vedat Ernalbant ise, “Bütün vatandaşlarımız kentsel dönüşümden korkmasın. Deprem öldürmez, bina öldürür. Lütfen binalarımızı yenileyelim.” diyerek destek çağrısında bulundu.