Haberler

İstanbul’daki DSIGO Avrupa Şampiyonası’nda başarı

İSTANBUL’DA BÜYÜK BAŞARI

İstanbul’da gerçekleştirilen DSIGO Open European Gymnastics Championships (Avrupa Açık Jimnastik Şampiyonası)’nda iki Erzurumlu özel sporcu önemli bir başarı elde etti. Erzurum Valiliği’nin yaptığı açıklamada, “Down sendromlu öğrencilerimizden Sümeyye Uruk, kızlar kategorisinde; Muhammed Tarık Karakurt ise erkekler kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu” deniliyor.

SPORCULARIMIZIN BAŞARISI

Bu yılki şampiyonada elde edilen başarılar, Erzurum’daki özel sporcuların yeteneklerini göstermesi açısından büyük bir önem taşıyor. Sümeyye Uruk ve Muhammed Tarık Karakurt’un elde ettiği dereceler, hem kendileri hem de aileleri için gurur kaynağı oluyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Madenciler, Aileleri ile Sürpriz Karşılaştı

Zonguldak'ta madencilere yönelik düzenlenen etkinlikte, Babalar Günü'nde aileleri sürpriz yaparak onları mutlu etti. Bu organizasyon, aile bağlarını güçlendirme ve emeğin önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.
Haberler

Emine Erdoğan’dan Gazze’ye destek mesajı

Emine Erdoğan, Babalar Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, duygularını Gazze’ye atfederek oradaki durumun kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.