İstanbul’daki DSIGO Avrupa Şampiyonası’nda başarı

İSTANBUL’DA BÜYÜK BAŞARI

İstanbul’da gerçekleştirilen DSIGO Open European Gymnastics Championships (Avrupa Açık Jimnastik Şampiyonası)’nda iki Erzurumlu özel sporcu önemli bir başarı elde etti. Erzurum Valiliği’nin yaptığı açıklamada, “Down sendromlu öğrencilerimizden Sümeyye Uruk, kızlar kategorisinde; Muhammed Tarık Karakurt ise erkekler kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu” deniliyor.

SPORCULARIMIZIN BAŞARISI

Bu yılki şampiyonada elde edilen başarılar, Erzurum’daki özel sporcuların yeteneklerini göstermesi açısından büyük bir önem taşıyor. Sümeyye Uruk ve Muhammed Tarık Karakurt’un elde ettiği dereceler, hem kendileri hem de aileleri için gurur kaynağı oluyor.