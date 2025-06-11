İstanbul’daki Eldiven İşaret Diline Dönüştürüyor

İŞİTME ENGELLİLER İÇİN YENİ TEKNOLOJİ

İstanbul’daki TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 11’inci sınıf öğrencileri Mousa Matını ve Moaz Alsharıf, işitme engelli bireylerin basit kelimelerle günlük yaşamda iletişim kurmasını sağlayan giyilebilir ve portatif bir eldiven geliştirdi. Öğrenciler, işitme engellilerin iletişim kurmakta zorluk yaşadığı için flex sensörlü ve elektronik tabanlı bir işaret dili tercümanı eldiveni tasarladı. Bu yenilikçi proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından düzenlenen ‘Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda sergilendi. Eldiven, özellikle işitme engelli bireylerden yoğun ilgi gördü.

PROJE HAKKINDA DETAYLAR

Projeye dair bilgi veren Mousa Matını, “‘Ellerin Sesi’ ismini verdiğimiz eldiven, işaret dili hareketlerini sese dönüştürüyor. Aynı zamanda sağlıklı bireylerden gelen sesleri de yazıya çeviriyor. Sistemimizde yer alan ekranda, karşıdaki kişinin konuşmaları cümleler halinde gösteriliyor” dedi. Matını, bir gün yolda karşılaştığı bir adamın işaret dili ile kendisiyle konuşmaya çalıştığını, bu durumu anlayamadığı için üzgün hissettiğini belirtti. Anlaşılmaması onun için motivasyon kaynağı oldu ve bu olay projeye ilham verdi.

ELDİVENİN TEKNOLOJİK YAPISI

Matını, “’Ellerin Sesi’ projemizdeki flex sensörler sayesinde parmak hareketlerini algılayabiliyoruz. Algılanan hareketler SB32 kartımıza iletiliyor. Ardından bu hareket ses kartına ulaşarak, burada üç ana kod çalışıyor. Bunlardan biri, SB32’den gelen verileri algılayıp veri tabanındaki verilerle karşılaştırarak doğru kelimeyi seçip hoparlörden aktarıyor. Diğer bir kod, web arayüzümüzü yönetiyor. Sonuncusu ise karşıdaki kişinin sesini yazıya döküp ekranda göstermektedir” şeklinde konuştu.