İstanbul’daki Fuar, Biyobozunur Ürünler Üzerine

WORLD FOOD FUARI’NA KATILIM VE ÜRÜN TANITIMI

İstanbul’da gerçekleştirilen World Food İstanbul Fuarı’na katılan Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, firması tarafından üretilen doğada 180 gün içinde mikroplastik bırakmadan kaybolan biyobozunur market poşeti ağırlıklı ürünleri hakkında bilgi verdi. Çomu, “Bu ürünü son 4 yıldır seri üretimde üretiyoruz ve Avrupa’da çeşitli ülkelere, süpermarket, eczane zincirlerine, İtalya’da Romanya’da biz bunu sağlıyoruz” şeklinde konuştu. 2-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen World Food Fuarı, yerli ve yabancı firmaların yanı sıra vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

SUNAR YATIRIM’IN ÜRÜNLERİ

Fuar katılımcıları arasında yer alan Sunar Yatırım, standında un, mısır yağı ve nişasta ürünlerinin yanı sıra, mısır nişastasından üretilen biyobozunur poşet, çatal, bardak ve pipet gibi ürünleri de tanıttı. Ürünlerin birçok Avrupa ülkesine ihraç edildiği belirtildi. Çomu, fuara katılmakla ilgili duygularını aktararak, “Uzun süredir bu fuara katılıyoruz. Gerçekten her sene daha da gelişen, iyileşen bir fuar görüyoruz. Burada olmaktan mutluyuz. İstanbul, dünyanın merkez noktalarından biri olarak Avrupa’dan, Asya ve Afrika’dan tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ile buluşma fırsatı buluyoruz. Beklentimizin çok üzerinde ilgi görüyoruz” dedi.

Çomu, Türkiye’deki maliyetlerde bir düşüş yaşandığını, ancak bu durumun dünya genelinde de etkili olduğunu belirtti. “Bütün dünya gıda ürünlerinden daha düşük maliyetler arıyor, araştırıyor. Biz de bu yüzden farklı çözümler üretmeye gayret ediyoruz. İçinde bulunduğumuz farklı sektörlerde, yağ, un, nişasta bazlı ürünler, hayvan yemi ve biyobozunur ürünlerde bunu sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde açıklamalar yaptı.

BIYBOZUNUR ÜRÜNLERİN GELİŞİMİ

Çomu, firma olarak biyobozunur plastik hammaddeleri ürettiklerini ve bunları birçok ülkeye ihraç ettiklerini ifade etti. “Biz aslında tarıma dayalı bir gıda sanayi firması olarak yola çıktık. Şu anda tarıma dokunan bütün ürünlere girmeye gayret ediyoruz. Bu da bizim en son geliştirdiğimiz ürünler arasında.” dedi. Biyobozunur malzemelerin nişasta bazlı olarak doğada çözülebilir nitelikte olduğunu vurguladı. “Bu ürün tamamen plastiklere alternatif olarak kullanılabilir. 180 günde doğada toprakta çözülebilecek bir ürün. Bu ürün dünyada bütün geçerli sertifikalarını almış durumda” şeklinde ekledi. Ayrıca, “Ülkemizde tercihen kısmen kullanılıyor. Daha çok desteklenmesi noktasında bu ürünün kullanılmasına yakın olduğu ‘sıfır atık’ ilkelerine en uygun ürünlerden biri olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.