İstanbul’daki Görüşme Görüntüleri Elden Geçirildi

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu’nun bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile yaptığı görüşmelere dair yeni görüntüler elde edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından yürütülen soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜLERİN İÇERİĞİ

İstanbul’daki otelde 12 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen görüşmeye ilişkin soruşturma dosyasında yer alan yeni görüntülerde, İmamoğlu’nun saat 11.29’da yanındaki kişilerle birlikte otelden ayrılması dikkat çekiyor. Bu görüntülerde saat 11.36’da bir kişinin iki bavulla otelden çıktığı da gözlemleniyor. Öncesinde elde edilen görüntülerde, saat 08.48’de elinde bavulla bir kişinin otele girdiği, İmamoğlu’nun olaydan 50 dakika önce korumalarının geldiği kaydedilmişti. Görüşmenin gerçekleşeceği salonun kameralarının korumalar tarafından saat 09.14’te bantla kapatıldığı, böylece görüntü alınmasının engellendiği tespit edildi. İmamoğlu’nun saat 10.04’te salona girişi de görüntülerde yer almakta.