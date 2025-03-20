İstanbul’daki Gözaltı Protestosunda Arbede Yaşandı

ÖĞRENCİLERDEN YÜRÜYÜŞ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto eden Yıldız Teknik ve Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, akşam saatlerinde yürüyüş yaparak Saraçhane’ye ulaştı. Bazı öğrenciler, yürüyüşün ardından Taksim’e ilerlemek istedi. Ancak polis, bu talebe barikat kurarak engel oldu.

GERGİNLİK VE ARBEDE

Öğrencilerin barikata yüklenmesiyle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Bu gergin anlarda polis, biber gazı kullandı. O esnada yere düşüp ezilme riski geçenler oldu. Gerginlik ve arbede, zaman zaman devam etti.

BİLDİRİMDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, protesto gösterisinde 6 polis memurunun yaralandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: “İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin temeli olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”