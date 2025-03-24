İstanbul’daki İzinsiz Gösterilerle İlgili Açıklama

İSTANBUL VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek için düzenlenen izinsiz gösterilere dair açıklamalarda bulundu. Vali Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Emniyet teşkilatımız, Saraçhane’de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürüyor” dedi.

PROVAKASYONLARA KARŞI ÖNLEM ALINIYOR

Gül, açıklamasında ayrıca, polis ekiplerine taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran şahısların tek tek tespit edildiğini ve haklarında gerekli adli işlemlerin sürdüğünü ifade etti. “Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur” diye vurgulayan Gül, bu tür alçakça eylemleri gerçekleştirenlerin hak ettikleri cezaları alacaklarını belirtti.

VATANDAŞLARA UYARI

Vali Gül, vatandaşlardan, yüzü maskeli şahısların yer aldığı kalabalıklardan uzak durmalarını ve izinsiz gösterilere katılmamalarını rica etti. “Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir” diyerek, güvenlik güçlerinin kararlılığını vurguladı.