İstanbul’daki İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi

YOLSUZLUK VE TERÖR SORUŞTURMASI GÜNDEME DAMGA VURDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturması, ülke genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Bu çerçevede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. İmamoğlu’nun gözaltına alınması, işlenen suçları da kamuoyunun dikkatine sunarken, mezuniyet diplomasının iptal edilmesi de tartışmalara yol açtı.

ÖĞRENCİLERDEN DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Galatasaray Üniversitesi’nden bazı öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Naciye Aylin Ataay Saybaşılı için Çırağan Caddesi’nde yürüyüş yaptı. Öğrenciler, sık sık “Aylin Hoca yalnız değildir” sloganları atarak durumu protesto etti.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Yürüyüş sonrası Beşiktaş Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştiren kalabalık, izinsiz yürüyüşlerine devam etme isteği üzerine polis müdahalesiyle karşılaştı. Olaylar, gergin anların yaşanmasına sebep oldu.