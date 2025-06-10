İstanbul’daki Kantindeki Bileklik Tepki Çekti

OLAYIN DETAYLARI
İstanbul Sultangazi’de bir ilkokulda, okul kantininde satılan bileklik üzerindeki haç işareti, büyük tepkilere yol açtı. 5 Haziran günü, 50. Yıl İlköğretim Okulunda yaşanan olayda, bir ilkokul öğrencisi, arkadaşında gördüğü bilekliği beğenerek okul kantininden aynı bileklikten satın aldı.
BABANIN TEPKİSİ
Küçük kız, eve geldiğinde aldığı bilekliği babasına gösterdi. Baba, bilekliğin üzerindeki boncukları incelediğinde haç işaretlerinin bulunduğunu fark ederek duruma sert bir şekilde tepki gösterdi. Bahsi geçen anlar, baba tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, küçük kızın kolunda bulunan bileklikte bariz bir şekilde haç işaretlerine yer verildiği gözlemleniyor.