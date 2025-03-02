İstanbul’daki Kardeş Pası 3×3 Turnuvası Tamamlandı

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA DESTEK AMAÇLI TURNUVA TAMAMLANDI

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kardeş Pası 3×3 Basketbol Turnuvası’nın İstanbul etabı sona erdi. Bu organizasyon, Hatay’daki depremzede çocuklara moral ve destek sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Ramazan Ayı’nın ilk gününde kardeşlik ve paylaşma duygularının yoğunluk kazandığı bu günlerde, genç sporcular Hatay’daki depremzedeler için parkede mücadele etti.

ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ

İstanbul’da 4 ilçeden toplam 12 takımın katıldığı turnuvada, Fatih İstanbul Erkek Lisesi 1. olarak şampiyonluğu elde etti. Eyüp Hisar Koleji 2. sırayı, Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi ise 3. olma başarısını gösterdi. Turnuvanın açılış seremonisi, İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Burak Anlatıcı, Bağcılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlyas Karsavran, Basketbol Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Turgut Paşalı ile eski milli basketbolcu Furkan Aldemir tarafından gerçekleştirildi.

FURKAN ALDEMİR’DEN TEŞEKKÜR VE DESTEK

Furkan Aldemir, Ramazan Ayı’nın ilk gününde, bu anlamlı organizasyonda yer almaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Gençlerin bu tür spor etkinliklerinde yer almasının ülke geleceği için büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Aldemir, organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Ayrıca gençlerle birlikte bir gösteri maçı da gerçekleştiren Furkan, Hatay’daki final etabını yakından takip edeceğini ve depremzede bölgedeki gençlere destek sağlamak için elinden geleni yapacağına dair söz verdi.

FINAL ETABI TARİHİ BELİRLENDİ

Turnuvanın Hatay’daki final etabı, 27 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.