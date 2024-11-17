İstanbul’daki Kirlilik Ganj’a Benzetildi

İSTANBUL’DA KİRLİLİK TEPKİ ÇEKİYOR

Boş poşetler, su şişeleri, kağıtlar ve hatta bir kırık masa… İstanbul’un merkezinde, Ataşehir’deki Yenisahra ile Örnek Mahallesi arasında kalan Kurbağalıdere’deki kirlilik, halkın büyük tepkisini alıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, bu bölgedeki kirlilik Hindistan’daki Ganj Nehri’ne benzetiliyor.

CNN TÜRK’DEN GÖRÜNTÜLER

CNN TÜRK, bu sorunun merkezindeki bölgeyi görüntüledi. CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca ve Kameraman Doğukan Yıldırım, vatandaşların şikayet ettiği noktayı ekranlara taşıdı.