İstanbul’daki KOCAV Programında Cemiloğlu Konuştu

PROGRAMDA KIRMIZI TATARYA’DAN GÜçLü MESAJLAR

İstanbul’da Kültür Ocağı Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, Kırım Tatarları halk lideri, akademisyen, araştırmacı yazar ve siyasetçi Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu önemli konulara vurgu yaptı. Cemiloğlu, “Zelensky’nin Türkiye ziyaretinde onun nasıl karşılandığı, Recep Tayyip Erdoğan’ın şemsiye tutması Ukraynalılara tesir etti. Kırım’ı zor durumdan kurtaracak kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Etkinliğe katılan Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu’nun yanında Kültür Ocağı Vakfı Başkanı Av. Dr. Ali Ürey ve birçok vatandaş da yer aldı. Programın başlangıcında Kültür Ocağı Vakfı ile ilgili bir video gösterimi yapıldı. Kültür Ocağı Vakfı Başkanı Av. Dr. Ali Ürey, salonda bulunanların çoğunun Cemiloğlu’nu tanıdığını belirterek, onun Kudretli mücadelesine dikkat çekti. Ürey, “Onun mücadelesi ile mücadele etmeye Sovyetlerin ömrü yetmedi. Hakkında gıyabi cenaze namazları kıldığımız Mustafa Cemiloğlu aramızda ama çok şükür Sovyetler tarih oldu. Mustafa Cemiloğlu sadece Kırım Tatarlarının değil, dünya Türklüğünün önemli şahsiyetlerinden biridir” sözleriyle Cemiloğlu’nun önemini vurguladı.

KIRIM VE UKRAYNA RUSYA SAVAŞI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Cemiloğlu, programda Ukrayna-Rusya savaşı hakkında da aktarımlarda bulundu. “3 yıl önce Rus askerlerinin Ukrayna’ya karşı büyük hücumu başladı” diyen Cemiloğlu, Rusya’nın planlarının başarısız olduğunu ve savaşın 1.149. gününde yaşanan kayıpları detaylı bir şekilde açıkladı.

“Rusya’nın kaybı 936 bin ölü ve yaralı, 11 bine yakın tankı imha edildi. Bu topraklardaki en kanlı savaş” şeklinde ifade eden Cemiloğlu, “1994 yılında Ukrayna, ABD ile bir anlaşma imzaladı. Rusya’nın işgali sonrası, toprak bütünlüğümüzün garantörü konumunda olan diğer ülkelerin sözlerini tutmadığını” belirtti. ABD’nin desteğinin azalmasının sonuçlarını da sorgulayan Cemiloğlu, “Gerçek şu ki; eğer ABD tamamıyla destekten vazgeçerse, biz gerçekten çok zor durumda kalacağız” diyerek durumu eleştirdi.

Ayrıca Zelensky’nin Türkiye ziyareti sırasında karşılandığına da değinen Cemiloğlu, Türk tarihi boyunca önemli bir yer edindiğine dikkat çekti. “Kırım’ı zor durumdan kurtaracak kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

HEDEFİNE ULAŞAN BİR MÜCADELE

Programda yer alan Kırım Tatarları halk lideri Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu, ebru tablo hediye edildi. Küçük yaşlarda Özbekistan’a sürülen Cemiloğlu, genç yaşlarda Sovyet rejimine karşı mücadelesine başladı. Kendisi, Sovyetler’in çöküşü sonrasında Ukrayna Parlamentosu’nda milletvekilliği yaptı ve birçok uluslararası ödüle layık görüldü. Uzun yıllar Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanlığı görevini yürüten Cemiloğlu, Kırım Tatarlarının direniş sembollerinden biri haline geldi.