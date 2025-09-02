Haberler

İstanbul’daki Kooperatifçilik Etkinliği Sonuçlandı

KADIN KOOPERATİFLERİ VE YENİ NESİL KOOPERATİFLERİN GÜNDEME GETİRİLMESİ

Birleşmiş Milletler’in “2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı” ilanıyla, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Türk kooperatifçiliğinde yeni eğilimleri ele alan bir çalıştay düzenlendi. Bu etkinlikte, Türkiye’deki kooperatifçiliğin mevcut durumu ve geleceğine dair konular masaya yatırıldı. CIRIEC Türkiye’nin liderliğinde, İstanbul Gelişim Üniversitesi ile İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen çalıştayın sonuç raporu kamuoyuna duyuruldu.

ÇALIŞTAYDA SOMUT ÇÖZÜMLER ÜRETİLDİ

23 Mayıs 2025’te İGÜ Avcılar Yerleşkesi’nde yapılan bu çalıştay, kadın kooperatifleri, sosyal kooperatifler ve yeni nesil kooperatifçilik modellerini odak noktası haline getirdi. Etkinlik, kooperatifçilik alanında yasal altyapının geliştirilmesi, sürdürülebilirlik, pazarlama, dijital dönüşüm ile toplumsal cinsiyet eşitliği gibi önemli konularda somut çözüm önerileri üretmeyi amaçladı. Açılış konuşmalarını İGÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı ve CIRIEC Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Kenan Aydın, İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara yaptı.

ETKİNLİĞE KATILIM YOĞUN OLDU

Etkinliğe; kamu ve kooperatif temsilcileri olan Gülsüm Gözde Ayanoğlu, Mustafa Yıldırım, Hakan Özkan gibi isimlerin yanı sıra akademik dünyadan Prof. Dr. İzzet Gümüş, Prof. Dr. Emine Akçadağ Alagöz gibi birçok katılımcı yer aldı. Etkinlikte, yasal düzenlemelerden dijital dönüşüme kadar dokuz ana başlık altında çözüm önerileri sunuldu. Ayrıca, kooperatifçilikte dönüşüm için kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumun birlikte hareket etmesi gerektiği belirtildi.

YENİ DÖNÜŞÜM İÇİN DOKUZ ANA ÖNERİ

Rapor, kooperatifçilik alanındaki dönüşüm için dokuz ana öneri sundu. Bu öneriler arasında yasal altyapının güçlendirilmesi, kadın ve sosyal kooperatiflere özel statü oluşturulması ve kooperatifler arası iş birliği yer alıyor. Ayrıca, mikro istihdam modelleri, ulusal kampanyalar ve sürdürülebilirlik konularında da önerilere yer verildi. Raporun sonuç bölümünde, paydaşlar arasında düzenli platformların kurulması ve önerilerin hayata geçirilmesi yönünde bir çağrı yapıldı.

