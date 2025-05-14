İstanbul’daki Müzakerelerde Ukrayna Temsilcileri Belli

RUSYA-UKRAYNA BARIS GÖRÜŞMELERİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı İstanbul’daki Rusya-Ukrayna barış müzakereleri için Ukrayna’nın nasıl temsil edileceği belirlendi. Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, bu önemli oturumda yer alacak. Yerel basında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilecek olan görüşmelerde, Ukrayna’yı temsil edecek diğer isimler arasında Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva ve çeşitli yetkililer de bulunuyor.

GEÇMİŞTEKİ GÖRÜŞMELER VE SAVAŞIN SEYRİ

Rusya-Ukrayna Savaşı, 24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılarla başladı. Bu süreçte, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi. Ayrıca, 2014’te Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesiyle Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolünü kaybetti. Bu dönemde ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna’ya ekonomik ve askeri destek sağlarken, ilhak eden Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulandı. Belarus’taki görüşmeler sonrası, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 10 Mart 2022’de Antalya Diplomasi Forumu’nda buluştu ve Türkiye, 29 Mart 2022’de İstanbul’da tarafları bir araya getirdi. Ancak, İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillere yönelik suçlamaların ortaya çıkmasıyla bozuldu.

TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUK ÇABALARI

Savaşın şiddeti artarken, Türkiye barış için çabalarını sürdürdü. Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle, aynı yıl içinde tarafları yeniden bir araya getiren Türkiye, Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması’nın imzalanmasına öncülük etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden biri olarak barış müzakerelerine ev sahipliği ve arabuluculuk tekliflerini sürdürdü. Ayrıca, ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesi diplomatik süreçte hareketlilik sağladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta, 3 yıl aradan sonra 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ev sahipliği yapmasını istedi. Ukrayna yönetiminin olumlu yanıt verdiği bu gelişme, uluslararası toplumda da memnuniyetle karşılandı.