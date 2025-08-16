Haberler

İstanbul’daki Okulda Kırtasiye Fiyatları Şok Etti

İSTANBUL’DA ŞOK FİYATLISTESİ

İstanbul’daki bir özel okul, 5. sınıf öğrencileri için oluşturduğu kırtasiye ve kitap listesiyle dikkat çekti. Listede yer alan kitapların fiyatları, velileri şok etti. Bir matematik kitabı 43 bin TL, Türkçe kitabı 4 bin TL, din kültürü kitabı 3 bin TL, resim defteri ise 1.700 TL olarak belirlendi. Matematik kitabının “48 bin TL’den indirimli 43 bin TL” olarak sunulması da tepki topladı. Toplamda yaklaşık 120 bin TL’ye ulaşan alışveriş sepeti, velilerin tepkileri sonrası yeniden düzenlendi.

YENİ DÜZENLEME VE VELİ TEPKİLERİ

Okul yönetimi, tepkiler karşısında durumu “yanlış anlaşılma” olarak nitelendirerek, aynı ürünleri bu kez yaklaşık 79 bin TL’ye satmaya karar verdi. Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ders kitaplarını ücretsiz sağladığını hatırlatarak, özel okullardaki kitap satışının yasal olmadığını vurguladı. Kösegil, bazı özel okulların, fiyat sınırlarını aşmamak için yemek, servis ve ek materyaller üzerinden velilere yüksek maliyetler sunabildiğini belirtti.

EĞİTİM MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ

Bu okulda 5. sınıf öğrencilerinin sadece kitap, kırtasiye ve kıyafet harcamaları dışında yıllık eğitim maliyetinin ortalama 1 milyon TL’yi bulduğu ifade edildi. Veliler, bu yükselen eğitim masrafları karşısında endişelerini dile getirirken, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Elektrikli Araçlar Türkiye’de Büyümeye Devam Ediyor

Elektrikli araçlar, Türkiye ve dünya genelinde satış rakamları ve pazar paylarıyla önemli bir büyüme gösteriyor.
Haberler

Marmara Depremi’nde Gönüllüler Unutulmuyor

Marmara ve Kahramanmaraş depremlerinde görev yapan arama kurtarma gönüllüleri Niyazi Özgür Yüce ile Erdem Yetek, deneyimlerini hala zihinlerinde canlı tutuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.