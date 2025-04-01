İstanbul’daki Protestolarda Gözaltına Alınan Fenomen Serbest

ELİF ULUĞ SERBEST BIRAKILDI

İstanbul’un Şişli ilçesinde üniversite öğrencilerinin düzenlediği Ekrem İmamoğlu protestoları sırasında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Elif Uluğ, serbest bırakıldı. Uluğ’a ev hapsi verildi. Serbest bırakıldıktan sonra “Hepinize çok teşekkür ederim destekleriniz sayesinde içeride keyfim çok yerindeydi. Şimdilik ev hapsi verildi. Her şey yolunda” sözlerini dile getirdi.

YAŞADIKLARINI PAYLAŞTI

Ev hapsi altındaki Uluğ, sosyal medya hesabından yaşadıklarıyla ilgili ilk açıklamalarını yaptı. Çektiği videoda, “Teyitsiz yürüyüşlere katılmayın, içerde insani koşullar yok. Hiçbirinizin bunu yaşamasını istemiyorum” şeklinde uyarılarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki olarak öğrenciler, Şişli’de bir alışveriş merkezi önünde bir araya gelmişti. Bu protesto sırasında gençler polis tarafından gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMALARIN SAYISI ARTIYOR

19 Mart’tan bu yana toplamda 301 kişi tutuklandı.