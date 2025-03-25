İstanbul’daki Protestolarda Küfür Tartışması Gündemde

İSTANBUL’DA PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

İstanbul’da, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar, altıncı gecesinde Saraçhane Meydanı’nda devam ediyor. Geceye damgasını vuran gelişme, küfür tartışması oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Saraçhane’de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır” dedi.

GÖZALTILARIN SAYISI ARTMAKTA

Bakan Yerlikaya, olayla ilgili 43 kişinin gözaltına alındığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü de açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içeren ifadeleri sert bir dille kınadı.

SİYASİ REAKSİYONLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesine ve ailesine edilen küfürlere sert tepki gösterdi. Özel, “O küfürleri kendi anneme edilmiş sayarım. Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir. Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum. Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın. Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin. Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin” diye belirtti.