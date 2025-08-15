İstanbul’daki Sağlık Yatırımları Hızla Devam Ediyor

SAĞLIK YATIRIMLARI BÜYÜYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’daki projelerin tamamlanmasıyla birlikte, sağlık sektörüne yaklaşık 335 milyar lirayı aşan bir yatırım yapılacağını açıkladı. Sancaktepe Şehir Hastanesi’nin 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip olacağını ve bunun dünyaya örnek teşkil edeceğini belirtti. İstanbul Valisi Davut Gül ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programı çerçevesinde yürütülen sağlık yatırımları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Memişoğlu, İstanbul’da 2002 yılında 27 bin 927 olan yatak kapasitesinin, 2025 itibarıyla yüzde 65 artarak 46 bin 34’e ulaşacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye genelinde son 20 yılda 25 şehir hastanesi inşa edildiğini, İstanbul’da ise son 5 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “hayalim” dediği 4 şehir hastanesinin açılışının yapıldığını kaydetti.

PROJELERİN DETAYLARI

Memişoğlu, sağlık yatırımlarına ilişkin detayları aktardı: “Dünyanın en önemli şehir hastanelerinden biri olacak Sancaktepe Şehir Hastanesi’nin inşaatı devam ediyor. 2027’de ilk etabını hizmete sunacağız.” dedi. Beykoz’da 600 yataklı hastane, Avcılar’da 200 yataklı devlet hastanesi ve Bayrampaşa ile Haseki hastanelerinin inşaatlarının sürdüğünü belirtti. Esenler için 400 yataklı hastane projesinin de başlatıldığını vurgulayan Memişoğlu, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin projesinin tamamlanarak inşaatına başlanmasının öngörüldüğünü bildirdi. Ayrıca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin yenilenme projesinin de hazırlandığını aktardı.

HASTANE VE AİLE HEKİMLİKLERİ YENİLENİYOR

Eylül ayı başında teslim edilecek 300 yataklı Esenyurt Hastanesi’nin İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi ile ortak kullanımda olacağı bilgisini veren Memişoğlu, Ataşehir’deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi’nin 1200 yatak kapasitesine sahip modern bir hastane olarak yenileneceğini açıkladı. Ayrıca aile hekimlikleri konusunda da yenileme çalışmalarının devam ettiğini, İstanbul’da toplamda 34 aile hekimliği inşaatının sürdüğünü ve yıl sonuna kadar 100 yeni merkez oluşturmayı planladıklarını belirtti.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Memişoğlu, evde sağlık hizmetlerinden de bahsederek, yaklaşık 3 milyon vatandaşa bu hizmetlerin verildiğini ve özellikle 80 yaş üzeri yaşlıların evlerinde muayene ve rapor imkanı sağlandığını aktardı. Şu ana kadar 145 bin vatandaşa rapor oluşturulduğunu ifade etti. Ziyarette Bakan Memişoğlu’na Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Mehmet Fidan ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de eşlik etti.