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İstanbul’daki Soruşturmada Üç Kişi Nakledildi

TUTUKLULARIN TAŞINMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen terör ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan üç kişi farklı cezaevlerine nakledildi. Bu tutuklular, Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde tutuluyordu.

SORUŞTURMA DETAYLARI

İBB soruşturması çerçevesinde “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçundan tutuklu olan Murat Ongun, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Diğer bir tutuklu olan Tuncay Yılmaz ise Marmara Cezaevi’nden Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Fatih Keleş de Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

AÇIKLAMALAR VE SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve toplamda 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti.

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