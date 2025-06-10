İstanbul’daki Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

İstanbul’da su kesintisi olan bölgeler hakkında duyuru yapıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 10 Haziran tarihinde su kesintisi yaşanacak yerleri açıkladı. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu merak ediyor.

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

Etkilenen mahallelerden biri Alibeyköy olurken, burada içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattında sorun oluştu. Bu kesinti, 10 Haziran 2025 tarihinde saat 15:01’de başlayacak ve tahmini olarak saat 17:00’de sona erecek. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

Bir diğer etkilenen mahalle ise Ayazağa. Bu bölgede de içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında bir sorun yaşanacak. Ayazağa’daki su kesintisi 10 Haziran 2025 tarihinde saat 14:40’ta başlayacak ve yaklaşık olarak 18:00’de bitecek. Bu mahallenin de su kesintisi ile ilgili bilgi almak için ALO 185 hattı kullanılabilir.

Güncel su kesintileri hakkında bilgi almak isteyenler, İSKİ’nin resmi internet sitesinden bulundukları ilçeyi seçerek detaylara ulaşabilir.