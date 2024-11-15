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İstanbul’daki Sürücüsüz Metro Durmadı!

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METRONUN YOLCULUĞU SORUNLARLA DOLU

Alınan bilgiler doğrultusunda, Üsküdar’dan Samandıra’ya giden metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan yoluna devam etti. Bu duraklarda inmesi gereken yolcular durumu anlamakta zorluk çekti.

YOLCULAR İKAZDA BULUNDU

Yaşanan bu durum üzerine yolcular, acil durdurma butonuna basmalarına rağmen metroseferi devam etti. Metro, ancak Altınşehir durağına yakın bir noktada hat üzerinde durma yapabildi.

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