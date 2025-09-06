İstanbul’daki Trafik Yoğunluğu Yüzde 80

İstanbul’da trafik sorunu, özellikle yağışlı günlerde ve kaza olaylarının artmasıyla birlikte ciddi bir boyuta ulaşmakta. Kentin ana yollarında meydana gelen uzun araç kuyrukları, hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’nda günlük hayatı zorlaştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, trafik yoğunluğunun yüzde 80’e ulaşması, Megakent’in ulaşım altyapısındaki sorunları bir kez daha ortaya koyuyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTMIŞ DURUMDA

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış ve trafik kazaları, yoğunluk oranını artırdı. İBB verilerine göre, saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak kaydedildi. Bu durum, araçların hareketinde büyük zorluklar yaratıyor.

ANA ARTERLERDE UZUN ARAÇ KUYRUĞU

Kent genelinde ana yollar üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Avrupa Yakası’nda, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu üzerinde pek çok noktada yoğunluk dikkat çekti. Beylikdüzü’nden başlayan yoğunluk, Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy güzergahlarında zaman zaman durma noktasına ulaştı. Özellikle D-100 kara yolunda Yenibosna-Sefaköy arasında sağ şeritteki bir kaza nedeniyle yoğun trafik meydana geldi.

Anadolu Yakası’nda da trafik sıkışıklığı var

Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu boyunca araçlar yavaş hareket ediyor. Anadolu Yakası’nda, D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy’den başlayarak Ataşehir, Maltepe ve Kartal yönünde de trafik sıkışıklığı gözlemleniyor. TEM Otoyolu’nun Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe güzergahlarında da araç yoğunluğu belirgin hale geldi.

BEKLEME SÜRESİ UZADI

Avrasya Tüneli ve köprü geçişlerinde, Avrupa Yakası yönüne gidişlerde uzun bekleme süreleri yaşanmaya devam ediyor. Araçların ilerleyemediği noktalarda, bazı kişilerin sürücülere su ve çiçek satmaya çalıştığı gözlemleniyor. Bu durum, sıkışıklığın getirdiği olumsuzluklara bir örnek teşkil ediyor.