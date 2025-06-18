İstanbul’daki Voleybol Maçı Başladı

İLK KEZ İSTANBUL’DA DÜZENLENEN ORGANİZASYON

Tarihte bir ilke imza atarak, İstanbul’da düzenlenecek olan organizasyonda, milli takım saha avantajını kullanacak. Yarın akşam saat 19.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda başlayacak olan karşılaşmada, Dominik Cumhuriyeti ve Türkiye, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi mücadelesine çıkacak.

İLK HAFTA SONUCUNDA MİLLİ TAKIMIN DURUMU

A Milli Kadın Voleybol Takımı, dördüncü maçında ev sahibi Çin ile karşılaştı ve 2-1 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak ilk haftayı yenilgisiz tamamladı. Milliler, bu hafta sonunda topladığı 10 puanla üçüncü sırada bitirmiş oldu. VNL’de mücadele eden 18 takım arasında, üç hafta sonunda ilk 8 sırayı alan takımlar finallerde yer alacak. Çeyrek finallerde ise ülkeler, 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 eşleşmeleri ile karşılaşacak.

ÖNCEKİ ORGANİZASYONLARDAKİ BAŞARILAR

A Milli Takım, 2018’deki ilk Voleybol Milletler Ligi organizasyonunda ikincilik, 2019 ve 2022 yıllarında dördüncülük, 2021’de üçüncülük ve 2023’te de şampiyonluk kazanmıştı. Geçen yılki organizasyonda ise çeyrek finalde elenmişti.

İKİNCİ HAFTANIN PROGRAMI

Organizasyondaki ikinci hafta programı şu şekilde:

– 19 Haziran Perşembe: 19.30 Kanada-Türkiye

– 21 Haziran Cumartesi: 19.30 Güney Kore-Türkiye

– 22 Haziran Pazar: 19.30 Türkiye-Brezilya

Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bu kanala, TRT platformları üzerinden ulaşmak mümkün.