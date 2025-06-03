İstanbul’daki Yolsuzluk Soruşturmalarında 38 Kişi Adliyede

SORUŞTURMALARIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 31 Mayıs 2025 tarihinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve sonrasında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na iletildi.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI

Söz konusu soruşturmalar dört ana konuyu kapsıyor: İlk olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yolsuzluk Soruşturması, İBB’ye bağlı iştirakler ve bazı daire başkanlıklarında meydana gelen usulsüzlük iddialarına yönelik. Bu soruşturma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarını içeriyor. İkinci olarak, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü soruşturmasında, Aktaş’ın başında bulunduğu iddia edilen örgütün, belediyelerle bağlantılı olarak maddi menfaat sağladığı ve çeşitli yolsuzluk faaliyetlerinde bulunduğu öne sürülüyor. Üçüncüsü, Büyükçekmece Belediyesi Soruşturması, burada belediye başkanı ve personelinin inşaat ruhsatı ve iskan izni süreçlerinde firmalardan maddi fayda talep ettiği, bazı iş sahiplerini bağış ve sponsorluk adı altında zorladığı iddia ediliyor. Son olarak, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Soruşturması, bu müdürlükteki usulsüz ihaleler ve rüşvet iddialarını araştırıyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

31 Mayıs 2025’te İstanbul, Ankara, Adana ve diğer illerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında bulunduğu toplam 33 şüpheli gözaltına alındı. Daha sonraki çalışmalarla birlikte 5 şüpheli daha yakalandı ve gözaltındaki toplam sayı 38’e ulaştı. Soruşturma çerçevesinde, toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti; bunlardan 3’ü cezaevinde, 3’ü ise yurt dışında olduğu belirlendi. Polis ekipleri, firari durumdaki 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.