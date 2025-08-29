İstanbul’daki Yüzücü Arama Çalışmaları Devam Ediyor

KAÇIRILAN YÜZÜCÜ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul’da düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un bulunması için arama faaliyetleri 6. gününde devam ediyor. 24 Ağustos Pazar günü gerçekleşen etkinlikte, 29 yaşındaki yüzücünün karaya ulaşamadığı tespit edildi. Bu durumun ardından derhal arama operasyonlarına başlandı.

HAZIRLIK VE DESTEK

Kaybolan yüzücünün bulunması için sürdürülen arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na bağlı helikopterlerin havadan desteğiyle sürüyor. Aynı zamanda denizden de botlarla aktif aramalar yapılıyor. Nikolai Svechnikov’un kaybolmasının üzerinden geçen süre, arama ekiplerini daha da motive ediyor.