İstanbul’daki Yüzücü Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul’da düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un bulunması için arama faaliyetleri 6. gününde devam ediyor. 24 Ağustos Pazar günü gerçekleşen etkinlikte, 29 yaşındaki yüzücünün karaya ulaşamadığı tespit edildi. Bu durumun ardından derhal arama operasyonlarına başlandı.

Kaybolan yüzücünün bulunması için sürdürülen arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na bağlı helikopterlerin havadan desteğiyle sürüyor. Aynı zamanda denizden de botlarla aktif aramalar yapılıyor. Nikolai Svechnikov’un kaybolmasının üzerinden geçen süre, arama ekiplerini daha da motive ediyor.

Manisa Fk, Iğdır Fk’yı Ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Iğdır FK'yı konuk edecek. Teknik Direktör Taner Taşkın, taraftarların destek vermesini istedi.
Antalya’da 1 Haftada 14 Bin 898 Ceza Kesildi

Antalya'da düzenlenen trafik denetimlerinde bir haftada 65 bin 134 araç ve sürücü kontrol edilerek, 14 bin 898 kişiye çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

