İstanbul’dan Eğitim Müdürleri Ağrı’ya Geldi

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ ZİYARETTE BULUŞTU

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, beraberindeki Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Postacı ve Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar ile birlikte Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret etti. Bu ziyaret kapsamında iller arası eğitim çalışmaları, yürütülen projeler, öğretmen eğitimleri ve öğrenci başarılarını artırmaya yönelik iş birliği imkanları üzerine görüşmeler yapıldı.

AĞRI’DA EĞİTİM KALİTESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, “Farklı kültürleri ve eğitim modellerini bir arada barındıran İstanbul’dan gelen kıymetli misafirlerimizi ilimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür ziyaretlerin iller arası dayanışma açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Ağrı’da eğitim kalitesini artırmak adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İller arası tecrübe paylaşımları, yürütülen projelerin verimliliğini artırmakta bizlere yol göstermektedir. Bu kapsamda İstanbul gibi birçok başarılı uygulamaya imza atmış bir ilin yöneticileriyle bir araya gelmek bizler için önemli bir fırsattır. Nazik ziyaretleri için Sayın Müdürümüze ve değerli ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

İŞ BİRLİĞİ İLE KARŞILIKLI FAYDA SAĞLANACAK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, “Eğitim, yerelden ulusala uzanan güçlü bir dayanışma ve iş birliği sürecidir. Ağrı’da yürütülen başarılı projeleri yerinde görmek ve bu çalışmalardan ilham almak amacıyla buradayız. Sayın Müdürümüz Hasan Kökrek’in liderliğinde Ağrı’da eğitim adına atılan adımları takdirle izliyoruz. Bizler de İstanbul’da elde ettiğimiz tecrübeleri paylaşarak karşılıklı fayda sağlayabileceğimiz bir iş birliği zemini oluşturmak istiyoruz. Samimi ev sahipliği ve misafirperverlikleri için Sayın Müdürümüze içtenlikle teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.