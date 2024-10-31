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İstanbul’dan Gelen Cezaya Şaşkınlık!

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ŞAŞILMAZ BİR DURUM

Antalya’da yaşayan Suna Ülger, e-Devlet üzerinden yaptığı kontrol sırasında daha önce gitmediği İstanbul için kendisine kesilen köprü geçiş cezasını fark etti. Acemi bir sürücü olduğunu belirten Ülger, bu durumu duyunca hayrete düştü. “Henüz 3 yıldır Antalya sınırları içinde araç kullanıyorum. Her akşam ‘Bir ceza yazılmış mı ya da kural ihlali yapmış mıyım’ diyerek e-Devlet’imi kontrol ederim.” diye konuştu.

CEZANIN DETAYLARI

Ülger, sisteme girdiğinde herhangi bir ceza bulamadığını, ardından HGS ve karayolları bölümüne göz attığında ise büyük bir şok yaşadığını ifade etti. 25 Nisan saat 20.18’de Çamlıca-Samandıra geçişinde 10 liralık bir ceza kesildiğini öğrendi. “Ben bugüne kadar hiç araçla İstanbul’a gitmedim. Üstelik bu tarihlerde de gitmedim. Benim aracım İzmir, Bodrum ve Antalya’yı gördü. O nedenle çok şaşkınım.” dedi. Ülger, duruma itiraz etti.

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