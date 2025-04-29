İstanbul’dan Güvenli Şehirlere Göç Başladı

DEPREM SONRASI PANİK VE GÖÇ HAREKETLERİ

İstanbul’da meydana gelen şiddetli depremin ardından şehirde büyük bir kaygı atmosferi oluştu. Yaşanan sarsıntı, deprem gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı ve çok sayıda İstanbullu daha güvenli alanlarda yaşamayı tercih etmeye başladı. Özellikle aktif fay hatlarının bulunmadığı ve sismik hareketlerin düşük olduğu iller, yoğun şekilde göç alarak öne çıktı. AFAD verileri ve Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na dayanarak, 1. ve 2. derece deprem bölgelerinin dışındaki ve 4. derece risk grubunda yer alan şehirler vatandaşların ilk tercihleri arasında yer aldı.

DEPREM RİSKİ EN DÜŞÜK OLAN ŞEHİRLER

İstanbulluların ilgisini çeken ve deprem açısından en güvenli kabul edilen 20 il şu şekilde sıralandı:

20. Mardin

19. Karaman

18. Konya (özellikle güney bölgeleri)

17. Niğde

16. Nevşehir

15. Kırşehir

14. Aksaray

13. Çankırı

12. Kastamonu

11. Karabük

10. Bartın

9. Tekirdağ (bazı bölgeleri)

8. Edirne (bazı bölgeleri)

7. Kırklareli

6. Bayburt

5. Gümüşhane

4. Artvin

3. Rize

2. Trabzon

1. Sinop

Bu şehirler, jeolojik konumları dolayısıyla aktif fay hatlarından uzak olmaları ve düşük sismik risk taşımaları nedeni ile tercih ediliyor.

GÖÇ HAREKETİ SÜRECEK Mİ?

Uzmanlar, İstanbul’daki olası büyük depremin her geçen gün daha fazla insanı güvenli bölgelere yönlendirdiğine dikkat çekiyor. Özellikle yeni bir yaşam kurmayı düşünenler ve aile güvenliğini ön planda tutanlar için düşük riskli iller cazip hale geliyor. Depreme dair endişelerin devam etmesi durumunda göç hareketinin artarak süreceği öngörülüyor. İstanbul’un deprem gerçeği, şehrin nüfus dinamiklerini kalıcı olarak değiştirebilir.