İstanbul’dan Sapanca’ya giden çocuk bayıldı

İstanbul’dan Sakarya’nın Sapanca ilçesine tatil için giden bir ailenin 6 yaşındaki çocuğu, evin havuzunda baygın halde bulundu. Babası tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olay, Yanık Mahallesi’ndeki bir bungalovda gerçekleşti.

FELAKETİN SEBEBİ

Tekin ailesi tatil için İstanbul’dan Sapanca’ya geldi. Burada kiraladıkları bungalovun havuzunda, 6 yaşındaki çocukları İ.T. baygın bir şekilde bulundu. Babası tarafından sudan çıkarılan çocuk, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi; ne yazık ki yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun daha önce kalp rahatsızlığı bulunduğu ve bu sebeple tedavi gördüğü bilgisi alındı.

OTOPSİ İŞLEMLERİ

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, ölüm sebebinin kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki otopsi merkezine götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.