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İstanbul’dan Tatil Gelen Aile, İkrasu’yu Kaybetti

SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE ÜZÜCÜ BİR OLAY

Sapanca ilçesinde, İstanbul’dan tatil için gelen bir ailenin 6 yaşındaki kızı İkrasu Tekin, bungalov evin havuzunda baygın halde bulundu. Küçük kız, babası tarafından havuzdan çıkarıldıktan sonra hastaneye götürüldü. Ancak, talihsiz çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KALP RAHATSIZLIĞI YAŞAMIŞTI

Yanık Mahallesi’ndeki bungalovda gerçekleşen olayın ardından, İkrasu’nun daha önce kalp rahatsızlığı geçirdiği ve bu nedenle tedavi gördüğü bilgisi edinildi. Küçük kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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