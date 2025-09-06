Haberler

İstanbul’dan Uyuşturucu Getiren A.K. Yakalandı

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS İSTANBUL’DAN UYUŞTURUCU GETİRİYORDU

İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu taşıyan bir kişinin yakalandığı olay, Beypazarı ilçesinde gerçekleşti. Acısu mevkiinde meydana gelen bu olayda, Beypazarı Asayiş Büro ile Beypazarı Güvenlik Büro ekipleri, uyuşturucu getiren A.K. isimli şahsı takibe aldı.

ARAÇTA UYUŞTURUCU BULUNDU

Beypazarı girişi Acısu mevkiinde düzenlenen operasyon sonucunda A.K. gözaltına alındı. Yapılan aramada, araçta esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.K., emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ederken, yeni transfer Muçi de takım çalışmasına katıldı.
Haberler

Fenerbahçe Seçiminde Gelişme Yaşandı

Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, yönetim kurulu üyelerini açıkladı. Kulüp içindeki gelişmeler merakla takip ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.