İstanbul’dan Uyuşturucu Getiren A.K. Yakalandı

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS İSTANBUL’DAN UYUŞTURUCU GETİRİYORDU

İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu taşıyan bir kişinin yakalandığı olay, Beypazarı ilçesinde gerçekleşti. Acısu mevkiinde meydana gelen bu olayda, Beypazarı Asayiş Büro ile Beypazarı Güvenlik Büro ekipleri, uyuşturucu getiren A.K. isimli şahsı takibe aldı.

ARAÇTA UYUŞTURUCU BULUNDU

Beypazarı girişi Acısu mevkiinde düzenlenen operasyon sonucunda A.K. gözaltına alındı. Yapılan aramada, araçta esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.K., emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.