İstanbul’dan Zonguldak’a Salep Yetiştiriciliği

KARDEŞLERİN YENİ GİRİŞİMİ

ZONGULDAK’TA emeklilik sonrası memleketlerine dönen iki kardeş, Devrek ilçesinde salep bitkisi yetiştiriciliğine başladı. Güney Tabaklar Köyü’ndeki üç dönümlük bahçelerinden dört yıldır bu bitkiyi yetiştiren Şükran ve Musa Abalı, bölgede önemli bir yenilik gerçekleştirdi.

“Biz toprağı seven kişiyiz” diyen Şükran Abalı, İstanbul’daki yaşamlarının ardından köylerine dönerek bu işe yöneldiklerini belirtti. “Memnunuz. Güzel de gidiyor. Çok merak eden var, soran var. Bu işi yapmalarını tavsiye ederiz” şeklinde konuştu. Salep bitkisinin bölgede pek bilinmediğine dikkat çeken Musa Abalı ise, “Emeklilikte Emine hanımın fikriyle toprağa dokunalım dedik. Saleple karşılaştık. Salep üzerinde araştırma yaptık. Üç yıllık denemenin ardından, dördüncü yılda 11 dönüm civarında alan açtık. Talep çok yüksek. İnsanlar salep ekebiliyor. Ticari faaliyet için bakanlık onayı gerekiyor. Köyümüzde bu işi bakanlık onayını alabilmek için 10 dönüm yer yaptık. Tek düşüncemiz köyümüze faydalı olabilmek” ifadelerini kullandı.

Emine Abalı, emeklilik döneminde toprağa dokunarak geleceğe yatırım yaptıklarını belirtiyor. “Son bir yıldır profesyonelce yatırımımızı yaptık. Şu anda meyvelerini toplamaya başladık. Ekim-Kasım ayında dikimini yaptık. Mayıs ayında da hasat başladı. Ürün tek seferlik ve organik bir üründür. Her şey doğal ortamına uygun olarak yapıldı” dedi. Güney Tabaklar Köyü Muhtarı Ercan Korkut da bu yeni girişimin köyde dikkat çektiğini vurgulayarak, “Musa Bey köyümüzde bir ilke imza attı ve başarılı oldu. Onun ifadesiyle, köyde yaşayan diğer vatandaşlarımızın da bu sektöre yönelmelerini isterim. Biz de elimizden gelen desteği vermeye hazırız” diyerek destek vereceklerini ifade etti.