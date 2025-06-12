İstanbul Deniz Otobüsleri Yeni Rotalar Açıyor

ULUSLARARASI SEFER AĞINI GENİŞLETMEK

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), uluslararası seferlerini genişletmeye devam ediyor. Geçen yıl başlattığı Ege Adaları rotasını bu yıl Midilli ve Rodos ile güçlendiren İDO, ayrıca Bulgaristan’ın Burgaz şehrine de düzenli seferler düzenliyor. Bu yeni hatlar, İstanbul İDO Sirkeci Terminali’nden hareket eden İDO filosuna ait özel bir gemide yapılan lansmanla kamuoyuna duyuruldu. İDO, artık Marmara, Ege ve Karadeniz’in yanı sıra Akdeniz’de de aktif bir konumda bulunuyor.

YENİ GÜZERGAHLARLA DENİZ YOLCULUĞU

Yeni açılan Taşucu–Girne hattı ile birlikte dört denizde yaygınlaşan bu strateji, Türkiye’nin deniz yolculuğunda uluslararası markalaşma vizyonunu güçlendiriyor. İDO, bu sezon Ege Denizi’ne ek olarak Akdeniz ve Karadeniz’de yaptığı seferler ile dört denizde de faaliyette bulunmaya başladı. Ege Denizi’nde büyük ilgi gören Midilli ve Rodos adaları, programda yer alırken, yolcular Türkiye’den Yunan adalarına açılan bu hatlarla, yaz boyunca farklı kültürleri deneyimleme fırsatı buluyor. Ayrıca, İDO’nun bu yıl ilk kez başlattığı İstanbul Sarayburnu’ndan kalkarak düzenlenen Burgaz seferi, Karadeniz üzerinden Avrupa’ya deniz yoluyla erişim imkanı sunuyor. Taşucu’ndan başlayan Girne hattı ise Akdeniz’e açılan yeni bir kapı oluşturuyor. Bu güzergahlar, İDO’yu dört farklı denizde hizmet veren bir yapıya kavuşturarak Türkiye’nin deniz ulaşımındaki uluslararası marka kimliğini daha da güçlendiriyor.

HEDEF 300 BİN YOLCU

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, “Ege’de geçen yıl 4 adaya 155.000 yolcu taşıdık. Bu yıl 6 adaya yayılan seferlerle hedefimiz 300.000 yolcuya ulaşmak. Deniz taşımacılığı bizim için yalnızca ulaşım değil, bir deneyim yaratma sürecidir. Yeni rotalarla kültürel bağlarımızı güçlendiriyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, İDO gemilerinin kurumsal organizasyonlar, düğünler ve özel etkinlikler gibi farklı amaçlarla kiralanabildiğini belirten Dr. Orhan, bu alandaki taleplerin de artmakta olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Filomuz sadece yolcu taşımacılığı için değil, özel etkinlikler için de kullanılabiliyor. İstanbul’un denizle buluştuğu bu eşsiz atmosferi yaşamak isteyen şirketler ve bireyler için farklı gemi alternatifleriyle hizmet veriyoruz.”

İDO’YU GÜÇLENDİREN YATIRIMLAR

“İstanbul Deniz Otobüsleri olarak, şehrin deniz ulaşımındaki kritik rolün farkındayız. Bu doğrultuda hem filo gücümüzü hem de hizmet kalitemizi sürekli geliştirmeye odaklanıyoruz. Bugün itibarıyla İDO filosunda toplam 49 gemi bulunuyor. Bu gemiler, farklı yolcu ve araç taşıma ihtiyaçlarına özel olarak sınıflandırılmış durumda. Filomuzun bu çeşitliliği, yalnızca sayı değil, aynı zamanda hizmet kalitesine yapılan stratejik bir yatırım olarak öne çıkıyor. Hem teknik altyapı hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından filomuzu modernize etmek adına sürekli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımlar sayesinde, yolcularımıza güvenli, hızlı ve konforlu bir deniz yolculuğu sunmanın yanı sıra, İstanbul’un ulaşım yükünü de deniz üzerinden hafifletmeyi sürdürüyoruz.”

ETKİNLİKTE UNUTULMAZ ANLAR

İstanbul İDO Sirkeci Terminali’nde yapılan lansman gecesi, DJ performansı, trio müzik ve açık büfe yemekle davetlilere unutulmaz bir deneyim sağladı. Gece boyunca İDO’nun yeni vizyonu ve filo stratejisi hakkında geniş bilgiler verildi. Etkinlikte, İDO ortaklarından Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, “38 yıllık başarı hikâyemizi bugün bir kez daha kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen başta çalışma arkadaşlarımıza, misafirlerimize ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum. İDO, güvenli ve konforlu deniz taşımacılığında daima sizinleydi, bundan sonra da olmaya devam edecek” dedi.

Etkinlikte ayrıca, İDO Kurumsal İletişim Müdürü Sencan Taşçı tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, İDO’nun 1987 yılına uzanan hikayesi, özelleşme süreci, hızlı feribot yatırımları, çevreci uygulamalar ve dijitalleşme adımları gibi önemli noktalar üzerinde duruldu. 2025 itibarıyla genişleyen filoya yapılan yatırımlar, yolcu güvenliğini önceliklendiren projeler ve uluslararası pazarlarda büyüme hedefleri hakkında kapsamlı detaylar paylaşıldı. Lansman gecesinde İDO’nun yeni vizyonunu ve faaliyetlerini yansıtan özel bir tanıtım filmi de gösterildi. Film, İDO’nun operasyonel gücü ve uluslararası stratejilerini etkileyici görsellerle aktardı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde müzik, sohbet ve deniz havasıyla keyifli anlar yaşandı; davetliler İDO’nun yeni rotalarını kutladıkları bu özel gecede unutulmaz bir akşam geçirdi.