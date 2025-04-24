İstanbul Depremi İçin Personel Görevlendirildi

PERSONEL GÖREVLENDİRME AÇIKLAMASI

MSB kaynakları, İstanbul’da yaşanan deprem sonrası açıklama yaptı. “AFAD’a, Bakanlığımızın Afet Yönetim Merkezi ile Takip Kontrol Koordinasyon Merkezine personel görevlendirilmiştir” denildi. Bu durum, depremin etkilerinin yönetimi açısından büyük bir önem taşıyor.

AFET YÖNETİMİNE YENİ DESTEKLER

Görevlendirilen personel, afet yönetimi ve kontrol süreçlerinin hızlanmasına katkı sağlıyor. Bu süreç, etkin bir şekilde müdahale ve destek sunmak adına kritik bir rol oynuyor. Bakanlığın bu adımı, deprem sonrası yönetim süreçlerini iyileştiriyor.