İstanbul Depremi İçin Riskli Faylar

İSTANBUL DEPREMİNE DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Beklenen büyük İstanbul depremine dair açıklamalarda bulunan Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Silivri açıklarındaki fayın risk taşıdığını ifade ederek, bu fayın 6.2 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini belirtiyor. Ağustos ayında Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan gelişmeler, gözleri büyük İstanbul depremine çevirdi. Marmara bölgesindeki kritik fay hatları hakkında önemli bilgi veren Üşümezsoy, Habertürk televizyonuna konuk olarak İstanbul depremi için en kötü senaryoları değerlendiriyor.

ADALAR FAYI HAKKINDAKİ YANILGILAR

Prof. Üşümezsoy, sıkça konuşulan Adalar fayının “ölü” olduğunu vurguluyor. Katıldığı programda, “Herkes 17 Ağustos’tan sonra ‘Kuzey Anadolu fayı Adalar fayındadır, İstanbul’un hemen yanındadır, İstanbul’u yıkacak’ dendiği zaman ‘Hayır, 17 Ağustos’ta kırılan fay Yalova-Çınarcık hattı boyunca gidiyor’ dedim” diyerek geçmişte bu konudaki yanlış anlamaları düzeltiyor. Adalar fayının mevcut durumda artık aktif olmadığını kaydeden Üşümezsoy, “Bütün İstanbul’da deprem olacak, 65 kilometre yıkacak dedikleri bu Adalar fayı aslında ölmüş bir fay” şeklinde açıklamalar yapıyor.

SİLİVRİ AÇIKLARI EN RİSKLİ BÖLGE

İstanbul için asıl tehlikenin Silivri açıklarında bulunduğunu ifade eden Üşümezsoy, “Şimdi bağırarak söyleyeyim. Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye” diyerek dikkat çekiyor. Buradaki fayın 35 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre derinliğinde olduğunu belirten Üşümezsoy, bunun yaratacağı depremin 6.5 altındaki değerlerde olabileceğini bildiriyor. Ayrıca, Silivri çukurundaki 20 kilometre derinlikte bulunan fayın da 6.2 büyüklüğünde bir depreme neden olabileceğini dile getiriyor.